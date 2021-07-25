طاقة النواب تناقش أزمة تأخر توصيل الغاز الطبيعى بمركز ومدينة الزقازيق«فيديو»

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/642030/طاقة-النواب-تناقش-أزمة-تأخر-توصيل-الغاز-الطبيعى-بمركز-ومدينة-الزقازيقفيديو
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة طلب الإحاطة المقدم من النالبة إيمان خضر، بشأن تأخر شركة الغاز المسند إليها أعمال توصيل الغاز بمركز ومدينة الزقازيق ومركز القنايات بمحافظة الشرقية.
وقالت البرلمانية. انه يوجد عدد ٢٠ قرية مدرجة من دور الانعقاد الأخير بالفصل التشريعى الاول، ولم ينتهى العمل بهم سوى قريتين فقط ، رغم ادراجهم فى الموازنة العامة منذ ٣ سنوات، وايضا مدينة القنايات المدرجة منذ ٢٠١٨ ولم ينتهى العمل بها حتى .
وأكدت خضر أنها استطاعت إنهاء كافة الموافقات والأوراق المطلوبة لإدخال خدمة الغاز الطبيعى بمدينة القنايات و٢٠ قرية اخرى، ومع ذلك لم يتم الانتهاء منهم ، رغم الكثير من الوعود من الشركات المنفذة للخدمة .
وقال محمد قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعى ، أنه يوجد بالفعل عدد قرى مدرجة لتوصيل الغاز الطبيعى، ولكننا نعمل بعد الانتهاء من الصرف الصحى ولدينا الكثير من الإجراءات التى تتم لتوصيل الغاز .
وطالبت النالبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمحلس النواب ، من مسؤول الشركة بضرورة وضع ميعاد محدد لتوصيل الغاز لهذه القرى دون الدخول فى تفاصيل كثيرة .
وقال المهندس محمد قنديل رليس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعى ، إنه انتهى من التعاقد مع ١٢٠٠ عميل وننتظر الانتهاء من العمل بالخط الخارجى لتوصيل الخدمة، ولا يمكن العمل بالمناطق الداخلية بمدينة القنايات دون الانتهاء من الخط الخارجى الأساسى .
وأضاف أثناء، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم ، برئاسة النالبة رشا رمضان وكيلة اللجنة، إن هيئة الطرق والكبارى رفضت توصيل الغاز لقرية الطاهرة وطالبت بايجاد طريق بديل ، اما باقى القرى ،فتم الانتهاء من تجهيز الأعمال الهندسية وفى انتظار تصاريح الحفر ، وإنهاء باقى الإجراءات لإعادة الشىء لاصله، وعلقت النالبة إيمان خضر، علىىكلام مسؤول شركة الغاز الطبيعى، أنها مستعدة للتحرك مع مسؤول الغاز بالمخافظة، للمساعدة فى إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة .
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