/642032/النائب-لطفي-شحاتة-يناقش-أزمة-الغاز-الطبيعي-فى-الزقازيق-بلجنة-طاقة-البرلمان

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة اليوم، برئاسة النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفى شحاته، بشأن عدم توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمدينةى

وبندر الزقازيق والقرى المحيطةبها، وأيضا مدينة القنايات .

وقال أثناء اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم برئاسة النالبة رشا رمضان وكيلة اللجنة ، أن هذه القرى والمدن تم إنهاء إجراءاتها وننتظر الانتهاء من توصيل الغاز ولا نعلم سبب التأخر حتى الآن.

وقال محمد قنديل ، رئيس محلس إدارة شركة الغاز الطبيعى ، أن الشركة بالفعل تعمل على الانتهاء من توصيل الغاز ولكن ننتظر الانتهاء من بعض الموافقات والإجراءات مع باقى الجهات الحكومية ، نظرا لوجود بعض التعارضات بين الجهات التنفيذية .

وعلق النالب إيهاب منصور ، أن حل هذه المشكلة ، هو اجراء بروتوكول تعاون مع كل الجهات المعنية داخل المحافظة، لحل هذه الاشكالية، لمنع الخلافات وتعطيل العمل الذى يؤثر على المواطن بشكل مباشر، وطالب بأن اللجنة تخرج بتوصية بعمل بروتوكول بين الجهات المعنية ، لحل أزمة تأخر العمل خاصة توصيل الغاز الطبيعى.

وقالت النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة، بأن اللجنة توصى برد رسمى من وزارة البترول ، وعمل لجنة داخلية لمتابعة الأزمة ودراستها، والخروج بتوصيات.