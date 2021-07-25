/642034/لجنة-التعليم-بالبرلمان-تستمع-لأصحاب-المدارس-الخاصة-بحضور-زعيم-الأغلبية-صور

استقبلت لجنة التعليم بالبرلمان، برئاسة النائب سامي هاشم، وبحضور زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الاول لرئيس الحزب، وفد من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة في جلسة استماع تستمر على مدار يومين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص، ومقترحات بكيفية النهوض بذلك القطاع الحيوي وحل المشكلات التي تعاني منها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التعليم بشأن المدارس الخاصة..اليوم

قطاع التعليم الخاص

ومن المقرر أن يعلن ممثلي أصحاب المدارس الخاصة المشاركين في جلسات الاستماع عن عدد من المبادرات ضمن مسئوليتهم المجتمعية لدعم تطوير العملية التعليمية، فى إطار مساعي الدولة للنهوض بالعملية التعليمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينفذها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المدارس الخاصة

وقدم الوفد المدارس الخاصة مشروعات قوانين ومبادرات لحل أزمات قطاع التعليم الخاص، والتأكيد على أن منظومة التعليم الخاص أصبحت الجناح الثاني للنهوض بالتعليم المصري، ومن المقرر الإعلان عن توفير منح دراسية مجانية بالمدارس الخاصة لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة، بجانب منح دراسية لذوى القدرات الخاصة، وتقديم تصور توأمة لدعم المدارس الحكومية بما يضمن التكامل والتعاون لتحقيق صالح العملية التعليمية.

التنمية المهنية لمعلمي المدارس الخاصة

وقدم الوفد مشروعا للتنمية المهنية لمعلمى المدارس الخاصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يشمل تدريب المعلمين والإداريين على وسائل التعلم الحديثة ومهارات الاتصال والتواصل بما يضمن تحقيق التطوير المطلوب. كما يعرض الوفد تجربة التعليم الخاص فى ظل أزمة كورونا والخروج بالعام الدراسى لبر الأمان واستعدادات العام الدراسى الجديد والإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها بما يضمن الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وكل المشاركين في العملية التعليمية.

الجمعية المصرية للمدارس الخاصة

وأكد الدكتور المندوه الحسيني، رئيس الجمعية المصرية للمدارس الخاصة، التزام المدارس بتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والممثلة في قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن الوصول للأهداف المرجوة من تعليم أبنائنا، باعتبار أن التعليم الخاص هو الجناح الثانى للعملية التعليمية مع التعليم الحكومي. وأشار "الحسيني" إلى أن المدارس الخاصة تواجه هجمة غير مبررة في كثير من الأحيان، وأن الأفضل أن تتكاتف الجهود من أجل تحقيق خدمة تعليمية مميزة لأبنائنا الطلاب.