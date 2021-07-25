/642035/النائبة-سناء-برغش-بذاءات-إيمان-البحر-درويش-مرفوضة-وأزمة-حلا-شيحة-شخصية-فيديو

لا تزال بعض القضايا الفنية تشغل مساحة واسعة من النقاش داخل المجتمع المصري، بدءًا بما قد صُدر من الفنانة حلا شيحة، بشأن دعوة زملائها الفنانيين بالتوبة وعدم استكمال مسيرتهم الفنية.

كما أكد فى إحدى تصريحاته إنها بكت عندما رأت الفيديو المصنوع من مشاهد متفرقة من فيلم "مش أنا" خاصة بعد طلبات تتعلق بالفيلم طلبتها من حسني الصيف الماضي.

دوت الخليج

ثناء برغش: موضوع حلا شيحة شخصي ونبحث عن أزمة مفتعلة

النائب ثناء برغش، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، علقت على هذا الأمر حيث قالت:" موضوع حلا شيحة شخصي وسبب توسع الحديث حول الأمر هو أننا نبحث عن أزمة مفتعلة، وسبق أن تكرر الأمر مع الفنانة شمس البارودي، وسهير رمزي، والمغنية شادية".

وتابعت عضو مجلس النواب، ثناء برغش، حديثها قائلة:" حرية دخول الفن من عدمه لا هايزيد ولا هاينقص، وكان أمامها الاختيار من الأول".

ثناء برغش: الفنان إيمان البحر درويش ليس من حقه خدش حياء الناس

وعلقت عضو مجلس النواب، ثناء برغش، على أزمة الفنان إيمان البحر درويش، الذى تجاوز بكلمات خارجة فى فيديو لها، حيث قالت:" صدمت فيه فمن حقه أن يمارس حريته لكن ليس من حقه أن يخدش حياء الناس".

وأضافت عضو مجلس النواب، ثناء برغش، حديثها قائلة:" إيمان البحر درويش معتقداته معترض عليها من كل الناس، وليست محل ترحاب من أحد، واللى عنده خلص".