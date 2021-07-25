/642036/النائب-علاء-قريطم-قانون-تنمية-البحيرات-والثروة-السمكية-ينظم-العلاقة-بين-الصيادين-والدولة

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب ان قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ينظم العلاقة بين الصيادين والدولة ، موضحا ان هذا القانون كان ينتظره الصيادين منذ فترة كبيرة لحل مشاكلهم وتطوير المنظومة بشكل شامل بما يحفظ دور الفرد والدولة.

وقدم قريطم الشكر لرئيس االلجنة وجميع النواب الذين ساهمو في اخراج هذا القانون بشكل جيد وسريع في هذه الدورة البرلمانية كما أيد تعديل النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبية لما قدمه من تعديل في القانون ووقوفه مع الصيادين وحرصه علي الحفاظ علي الصيادين والبحيرات وعمل توازن بين الصيادين والحكومة

وطالب عضو مجلس النواب، خلال تصريحات مع المحررين البرلمانيين ، ان يخرج هذا القانون بشكل فيه مرونة من اجل الوقوف مع الصيادين واصحاب المراكب الصغيرة والمزارع من اجل توفير اكبر كمية من الثروةالسمكية التي تعد امن قومي وتوفير استيرادها من الخارج والتوسع في مشروعات الثروةالسمكية بما يتماشي مع وزارة الزراعة والبيئة والمسطحات المائية

وأشار النائب الي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطلق المشروع القومى لتطوير بحيرات مصر، بتكلفة 100 مليار جنيه مصرى، و تأتى "المنزلة" على رأس قائمة البحيرات؛ إذ جرى إزالة كافة الحشائش وأكثر من 4100 حالة تعد على أرض البحيرة من عشش ومبانٍ ومزارع غير مرخصة، فيما أعلنت الدولة تضافر كافة الجهود لوقف إلقاء الصرف الصحى بالبحيرة، وأيضا بدء تنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى تمهيدًا لاستخدامها فى زراعة الصحراء، فضلًا عن تكريك وإزالة 80 مليون طن من الرواسب، وذلك باستخدام كراكات عملاقة عالمية من هيئة قناة السويس وكبرى شركات العالم، تمهيدًا لاستخراج المعادن الموجودة بباطن البحيرة واستخلاصها والاستفادة منها فى 49 صناعة

وشدد قريطم ان هذا القانون يجعل للصيادين والثروة السمكية هيئة خاصة به مما يجعل له خصوصية ومتابعة مستمرة