/642041/ديلي-ميل-مستقبل-تريزيجية-مهدد-فى-أستون-فيلا-تفاصيل

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مستقبل جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، محمود حسن تريزيجيه، في خطر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل تقرير الصحيفة البريطانية حول محمود حسن تريزيجية.

ويعاني الفرعون المصري محمود حسن تريزيجيه في الفترة الحالية من إصابة في الركبة ستبعده حتى بداية العام المقبل، وبالتالي، أصبح مستقبله داخل "فيلا بارك" غامضًا وفي خطر.

وذكرت الصحيفة أن ما يصعب الأمر أكثر على تريزيجيه هو رغبة أستون فيلا في التعاقد مع جناح النادي الألماني باير ليفركوزن ، الجاميكي ليون بايلي، صاحب الثلاثة والعشرون عام، لتدعيم صفوف الفريق الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

أفادت "ديلي ميل" أن الثنائي تريزيجيه وأنور الغازي أصبح استمرارهما في أستون فيلا محل شكل ومن الممكن أن يرحل أحدهما خلال الأسابيع المقبلة.

إذا تعاقد أستون فيلا مع بايلي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني قد يتجه للاستغناء عن تريزيجيه أو الغازي للاستفادة المادية وتعويض جزءًا من المبلغ الذي سيدفع في الجامايكي الدولي.

إصابة محود تريزيجية

أصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوى مع ألكسندر أرنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثانى من اللقاء الذى انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

تعرض محمود تريزيجية لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وانتهاء موسمه بشكل رسمى مع فريقه أستون فيلا. وغادر تريزيجيه ملعب لقاء ليفربول عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثانى بعد تعرضه للإصابة بعد تدخل عنيف من أرنولد لاعب ليفربول.

ماذا قدم تريزيجيه في هذا الموسم ؟

ووجه تريزيجيه الشكر للجهاز الطبي في منتخب مصر وكذلك رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، موضحا أنه وجد اهتماما كبيرا من مسئولي المنتخب واتحاد الكرة لمتابعة حالته الصحية.

قدم محمود تريزيجيه مستويات مميزة مع منتخب مصر، رغم الخروج المبكر وبالتحديد من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، حيث كان من بين اللاعبين القلائل الذين تمت الإشادة بهم.

تريزيجيه مع أستون فيلا

خلال الموسم الحالي مع نادي أستون فيلا استطاع محمود تريزيجيه المشاركة في 21 مباراة بينها 12 أساسيا وغاب عن الباقي بسبب إصابة الخلفية في بداية الموسم بمتوسط دقائق بلغت 56 في المواجهة الواحدة، استطاع خلالها تسجيل هدفين، وصنع هدفاً آخر.