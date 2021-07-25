/642045/مروان-محسن-يقود-هجوم-الأهلي-أمام-الإنتاج-الحربي-بالدوري

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام الإنتاج الحربي، في لقاء يجمع بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء بين الأهلي والإنتاج الحربي في الساعة السابعة مساء، على ملعب الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الدور الرابع والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، ويقود اللقاء محمد معروف حكم اللقاء بين الفريقين.

تشكيل الأهلي امام الإنتاج الحربي:

في حراسة المرمي: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: جونيور أجايى – محمود كهربا – مروان محسن.

ويتطلع الأهلي إلى استعادة نغمة انتصاراته في الدوري وتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي، بعد التعادل في الجولة الماضية مع البنك الأهلي، ويرغب الأهلي في حصد نقاط مباراة الليلة، والمضي نحو قمة جدول المسابقة في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج وفي رصيده 52 نقطة جمعها من24 جولة، بعدما حقق الفوز في15مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - نصر المقاصة ».

وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 19 نقطة، جمعها من 27 مباراة، بعدما حقق الفوز في3 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر في14مباراة.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي الليلة، عودة حسين الشحات العائد من الإصابة، فيما يغيب حمدي فتحي عن مباراة الليلة، فضلا عن السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام، لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وضمت قائمة الأهلي21 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.