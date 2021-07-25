لم تتأثر.. وزير التموين يتلسم تقريرا حول تأثير زيادة أسعار الوقود على النقل

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أن تكلفة النقل تتضمن مصاريف ثابتة تشمل "إهلاك سعر الشاحنة – والتراخيص – والتأمين – واجرة السائق – والصيانة " ومصاريف متغيرة تشمل "الوقود – والإطارات – كارتة الطرق – التحميل والتفريغ وغيرها من التكاليف.
وأكد التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السولار يشكل 80% من أسطول النقل فى مصر، وهو ما يعنى أن عملية النقل لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة نظرًا لعدم رفع سعر السولار، وأوضح التقرير أن أسعار الوقود قد ارتفعت عالميًا بأكثر من 12% عن الشهور الأخيرة.
وأضاف أن متوسط المسافات ونسبة كل المصاريف الثابتة والمتغيرة فى تكلفة النقل والتى تم دراستها بالتواصل بين مسئولى قطاعات النقل البرى والجمعية التعاونية للنقل البرى واتحاد الغرف التجارية مع الدكتور على المصيلحى، وأثر تحريك أسعار الوقود على كل السلع فقد أكد التقرير الوارد أن تكلفة النقل على سعر السلع تعتمد على الوزن والحجم والمسافة بنسبة تتراوح مابين 2 % الى 5% للمسافات القصيرة بالسيارات النصف نقل، والربع نقل التى تعمل بعضها بالبنزين من 5% الى 20% للمسافات الطويلة.
وأوضح التقرير فى نهايته، أن أعلى نسبة هى 0.06%، بالنسبة لسيارات النقل والتى تعمل بالبنزين وهى نسبة ضئيلة جداً لا توثر على عمليات نقل السلع مع التأكيد أن غالبية أساطيل الشحن تعمل بالسولار وهو لم يشهد تحريك فى أسعارة الشهور الماضية.
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