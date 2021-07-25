لم تتأثر.. وزير التموين يتلسم تقريرا حول تأثير زيادة أسعار الوقود على النقل

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أن تكلفة النقل ‏تتضمن مصاريف ثابتة تشمل "إهلاك سعر الشاحنة – والتراخيص – ‏والتأمين – واجرة السائق – والصيانة " ومصاريف متغيرة تشمل "الوقود – والإطارات – كارتة الطرق – التحميل والتفريغ وغيرها من التكاليف.

وأكد التقرير الوارد إلى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن السولار يشكل 80% من أسطول النقل فى ‏مصر، وهو ما يعنى أن عملية النقل لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة نظرًا ‏لعدم رفع سعر السولار، وأوضح التقرير أن أسعار الوقود قد ارتفعت ‏عالميًا بأكثر من 12% عن الشهور الأخيرة.

وأضاف أن متوسط ‏المسافات ونسبة كل المصاريف الثابتة والمتغيرة فى تكلفة النقل والتى تم ‏دراستها بالتواصل بين مسئولى قطاعات النقل البرى والجمعية التعاونية ‏للنقل البرى واتحاد الغرف التجارية مع الدكتور على المصيلحى، وأثر تحريك أسعار الوقود على كل ‏السلع فقد أكد التقرير الوارد أن تكلفة النقل على سعر السلع تعتمد على ‏الوزن والحجم والمسافة بنسبة تتراوح مابين 2 % الى 5% للمسافات ‏القصيرة بالسيارات النصف نقل، والربع نقل التى تعمل بعضها بالبنزين ‏من 5% الى 20% للمسافات الطويلة.

وأوضح التقرير فى نهايته، أن أعلى ‏نسبة هى 0.06%، بالنسبة لسيارات النقل والتى تعمل بالبنزين وهى نسبة ضئيلة جداً لا توثر على ‏عمليات نقل السلع مع التأكيد أن غالبية أساطيل الشحن تعمل بالسولار ‏وهو لم يشهد تحريك فى أسعارة الشهور الماضية.