قرار جمهورى بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - ونص القرار فى مادته الأولى على أن يفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لـ مجلس الشيوخ، اعتبارا من يوم 19 يوليو 2021. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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