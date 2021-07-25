جدة - نرمين السيد - سددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور على المصيلحى، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة تصنيع الخبز لمخابز إنتاج رغيف الخبز البلدى خلال فترة إجازة عيد الأضحى وحتى اليوم 24 يوليو 2021 بإجمالى مبلغ 175 مليون جنيه.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصيلحى: سداد 175 مليون جنيه لمخابز إنتاج الرغيف البلدى خلال العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.