الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد التمريض للعام الدراسى 2021-2022

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزراة الأوقاف أنه سيتم قبول الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة هذا العام 2020 / 2021م لغة إنجليزية، من محافظات القاهرة الكبرى، بمصروفات دراسية على النحو التالى:

- الصف الأول الثانوى: 8000 جنيه.

- الصف الثانى الثانوى: 8000 جنيه.

- الصف الثالث الثانوى: 8000 جنيه.

- الصف الرابع الثانوى (الفرقة الأولى): 10000 جنيه.

- الصف الخامس الثانوى (الفرقة الثانية): 10000 جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم دفع المصروفات على قسطين، الدفعة الأولى تستحق بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبى وكشف الهيئة للطالبة، وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بثلاثة أيام، والدفعة الثانية مع بداية التيرم الثانى بأسبوع على الأكثر (بخلاف الكتب والزى)، كما يتم تدريبهن على أيدى أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة وبمستوى شديد التميز.

وذلك بشروط القبول الآتية:

1. القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل، واجتيازهن الاختبارات المؤهلة للقبول والكشف الطبى والمقابلة الشخصية.

2. أن لا يقل سن المتقدمة عن 15 عاما ولا يزيد على 18 عاما فى 1 / 10 /2021 م.

3. أن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسى 2020-2021م.

4. ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية: (الاختبارات الشخصية – الكشف الطبى- كشف الهيئة).

5. اجتياز اختبار الإملاء "اختبار اللغة العربية على أن يكون الحد الأدنى المقبول ( 7 ) درجات من ( 10 ) درجات، اختبار اللغة الإنجليزية على أن يكون الحد الأدنى المقبول ( 7 ) درجات من ( 10 ) درجات، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، اختبار القدرات العامة".

الأوراق المطلوبة للالتحاق:

1. طلب الالتحاق.

2. قيمة كراسة القبول بمبلغ 1000 جنيه شاملة جميع الكشوفات والإشاعات والتحاليل المطلوبة، وغير قابلة للرد فى حالة عدم القبول.

3. فيش وتشبيه لولى الأمر باسم المعهد الفنى للتمريض.

4. صورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة.

بيان نجاح للصف السادس الابتدائى.

5. صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

6. شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة.

7. عدد 8 صور حديثة 4 × 6.

8. صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

9. إيصال كهرباء حديث.

على أن تقدم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد، بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادى مصر للبترول فى حدائق القبة بدءًا من 26/ 7 / 2021م حتى 12/ 8 / 2021م.

أسماء خريجات العام الماضى 2019 /2020:

أولا: أسماء الطالبات الناجحات فى الدول الأول للدبلوم (دور يونيه 2020م):

1. أسماء هلال محمد عبد العزيز ممتاز

2. هاجر عرفة عبد الرحمن حسن ممتاز

3. نورهان مجدى فتحى شهاب ممتاز

4. إسراء عبد الله محمد اليمانى جيد جدًا

5. شمس السيد محمدى محمد جيد جدًا

6. فاطمة فرج عبد الفتاح فرج جيد جدًا

7. ندى ياسر رمضان أحمد جيد جدًا

8. ياسمين محمد صادق محمد جيد جدًا

9. ندى محمد على بيومى جيد جدًا

10. نجلاء فتحى عبد الخالق غريب جيد جدًا

11. دعاء شوقى أحمد عبد المقصود جيد جدًا

12. هاجر سمير إمام إبراهيم جيد جدًا

13. مى عبد العاطى عبد الفتاح جيد جدًا

14. ياسمين صلاح محمد التمرى جيد جدًا

15. دينا صابر إبراهيم بيومى جيد جدًا

16. أسماء السيد موسى السيد جيد

17. جهاد على السيد عبد الشكور جيد

18. إيمان أحمد نصر أحمد جيد

19. سارة صبرى السيد عبده جيد

20. بهيرة عصام أحمد مصطفى جيد

21. سارة عبد الله محمد حسن جيد

22. إيمان مصطفى عبد الرحمن شرف جيد

23. بسنت عبد الرحمن عبد الواحد جيد

24. آية محمد أحدم السيد جيد

25. دينا عبد الله أحمد الرفاعى جيد

ثانيا: أسماء الطالبات الناجحات فى الدور الثانى للدبلوم (دور سبتمر 2020):

1. دولت حمدى عبد الرحيم جيد جدًا

2. رانيا عيد محمد عطية جيد جدًا

3. نجاة خالد جمال عبد العظيم جيد جدًا

4. نورهان السيد على السيد جيد

5. ندى محمد عبد الغنى جودة جيد

6. هدير سمير إمام إبراهيم جيد

7. آية أشرف رمضان عبد المعز جيد

8. هدير عصام عبد الفتاح محمد جيد

9. فتحية عبد الحميد أحمد البدرى جيد

10. حسناء عرفة عبده إبراهيم جيد

11. دينا محمد عبد الفتاج مصطفى جيد