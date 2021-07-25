صور.. السفارة المصرية فى البيرو تنظم احتفالية بالعيد الوطنى

جدة - نرمين السيد - نظمت السفارة المصرية فى البيرو، حفل استقبال بمناسبة كل من العيد الوطنى والافتتاح الرسمى للمشاركة المصرية فى احتفالات البيرو بالمئوية الثانية للاستقلال، وذلك بالحديقة العامة الرئيسية بالعاصمة "ألفونسو أوجارتى"، والتى تم تزيينها باللوحات الإعلامية والدعائية لمصر وتجهيزها بالمعدات المرئية والصوتية بالتعاون مع البلدية.





مثل الجانب البيروفى فى الاحتفالات كل من مساعد وزير الخارجية لإفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج العربى السفير كارلوس زاباتا، وعمدة المدينة الدكتور أجوستو كاسيراس، وألقيا كلمتين افتتاحيتين، إضافة إلى رئيسة مهرجان المئوية الثانية لاستقلال البيرو.

خلال الحفل عرض فيديوهات تتناول الثقافة والحضارة والتاريخ والسياحة لكل من البلدين والفنون الشعبية فيهما.

كما أبرزت الكلمات التى ألقاها السفير المصرى وكل من مساعد الوزير البيروفى وعمدة المدينة ورئيسة المهرجان الآفاق الواعدة لتنشيط العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى الوطنى أو من خلال سلطات العاصمتين والمحليات، خصوصًا فى المجالات الثقافية والسياحية وقطاعى المتاحف والآثار، إضافةً إلى قطاعات النقل والمواصلات والطرق والكبارى والتخطيط العمرانى ومكافحة العشوائيات والإنشاء والتعمير وبناء المدن الجديدة وتعزيز التبادل التجارى والتعاون بين مجتمعى الأعمال، وأكدت الكلمات توفر الإرادة السياسية والقناعة التامة بالمزايا المتبادلة التى يمكن أن يحققها هذا التعاون ومن ثم الحرص على تفعيله.

وتضمن الحضور عدد من قيادات وزارات الخارجية والثقافة والتعليم ومحافظة ليما والبلديات الرئيسية، إضافةً إلى عدد من السفراء المعتمدين والشخصيات العامة والإعلاميين وممثلين للجالية المصرية المقيمة.