الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء حتى الجمعة  

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، يستمر حتى نهاية الأسبوع الجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كل الأنحاء، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات نسب الرطوبة، ويكون الطقس معتدل الحرارة ليلا، رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة سوف تظل على نفس معدل الدرجات، غدا الاثنين، لتبدأ في ارتفاعها التدريجي اعتبارا من يوم الثلاثاء، بمعدل درجتين ومع نهاية الأسبوع ترتفع 5 درجات.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة ،كما ان ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن المتوقع بقيم تتراوح من 2-4 درجات.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة من الثلاثاء حتى الجمعة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تصل إلى 38 درجة للعظمى والصغرى 29 ،والسواحل الشمالية تصل إلى 34 درجة للعظمى والصغرى 25 ،وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تصل العظمى إلى 39 والصغرى 28، وشمال الصعيد تصل العظمى إلى 39 درجة والصغرى 27،وجنوب الصعيد تصل العظمى إلى 42 درجة والصغرى 28.

وتصاحب درجات الحرارة نسب رطوبة أيضا، على كافة أنحاء الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 82 للعظمى والصغرى 35 ،السواحل الشمالية 92 للعظمى والصغرى 40 ،جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 60 للعظمى والصغرى 30 ،شمال الصعيد 55 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.