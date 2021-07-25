/642057/شروط-مسابقة-تعيينات-البنك-الزراعي-المصري-2021

ننشر شروط مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 التي بدأت فتح وظائها في شهر مارس الماضي وتستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، ولهذا يسعى دوت الخليج أن يسهل على المواطنون معرفة شروط مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 .

دوت الخليج

شروط مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

بطاقة الرقم القومي السارية خلال مدة الاختبار والسارية أثناء تاريخ إعلان المسابقة. أصل شهادة المؤهل الدراسي (شهادة التخرج الجامعية). أصل شهادة الخدمة العسكرية للذكور فقط أو صورة مختومة ختم طبق الأصل. في حالة عدم توافر أصل (شهادة الخدمة العسكرية) يتم إحضار صورة مختومة ختم طبق الأصل من الجهة المصدرة للمستند أو من جهة العمل الحالية مع إحضار ما يفيد العمل بهذه الجهة.

مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

في حالة تغيير بطاقة الرقم القومي عن البطاقة التي تم تسجيلكم لطلب التقدم للوظيفة بها، يشترط إحضار صورة بطاقة الرقم القومي القديمة في يوم الاختبار المحدد لكم. في حالة وجود اختلاف في أصول المستندات المقدمة يوم الاختبار عن البيانات التي تم إرسالها مسبقاً باستمارة التقديم، سوف يتم استبعاد المتقدم فوراً. الالتزام بالحضور في مقر الاختبارات في موعد الاختبار المرسل لك حتى يتم السماح لك بدخول مقر الاختبارات. لن يتم السماح بدخول أي شخص بخلاف المتقدمين لمقر الاختبارات. لا يتم تغيير المواعيد المخصصة للمتقدمين.