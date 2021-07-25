حبس المتهم بقتل شقيقه حرقا داخل شقته

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد 25 يوليو 2021، بحبس المتهم بقتل شقيقه حرقا داخل شقته بسبب مشاكل مالية بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية اعترافات المتهم بقتل شقيقة حرقًا

معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة

وشرح المتهم، لرجال النيابة خلال إجراء معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، إذ اصطحبه فريق من النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، إلي مكان وقوع الجريمة لتمثيلها والدافع وراء ارتكابها، وتم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع الحادث، وتم التحفظ على عينات من دماء الضحية، تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ، بلاغا من المواطنين، يفيد باندلاع حريق داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة ووجود متوفى، و انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث عثرت على جثة مقاول متفحمة، وبالمعاينة تبين وجود آثار لمادة شديدة الاشتعال.

وبعمل التحريات تبين أن شقيق الضحية وراء ارتكاب، بسبب خلافات مالية بينهم.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.