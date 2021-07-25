/642043/حافلة-الأهلي-تصل-إلى-ملعب-مباراة-الإنتاج-الحربي

حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت منذ قليل إلى استاد الأهلي we السلام، استعدادا لخوض مباراة الإنتاج الحربي المحدد لها السابعة مساء اليوم الأحد، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تفقد أرضية ملعب المباراة في الإجراء المتبع قبل المباريات المحلية والقارية للفريق.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج وفي رصيده 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق :مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة». وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 19 نقطة، جمعها من 27 مباراة، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر في 14 مباراة.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي الليلة، عودة حسين الشحات بعد تعافيه من الإصابة في الركبة، فيما يغيب حمدي فتحي، فضلا عن السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

هدف الأهلي في المباراة

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قدما في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة.

وتعادل في 7 مواجهات أمام وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.