طاقة النواب تناقش دعم المحروقات لذوى الإعاقة «فيديو وصور» 

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ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النالب إيهاب منصور عن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، بشأن المطالبة بتخفيض أسعار البنزين لذوى الإعاقة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة البيئة والطاقة بشأن المطالبة بتخفيض اسعار البنزين لذوي الاعاقة

اصدار بطاقات متكاملة لذوى الاعاقة

وقال النائب إيهاب منصور ، فى طلبه ، أن ذوى الإعاقة يعانون من عدم وجود خدمات حقيقة تقدم لهم، طبقا لما أقره الدستور ، وقانون ١٠ لسنة ٢٠١٨، ولائحته التنفيذية، ومن ضمن معاناتهم، تأخر اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة حيث تم إصدار بطاقات متكاملة حتى الآن لحوالى ٦ % فقط من ذوى الإعاقة فى خلال سنتين.

اسعار المحروقات

وأضاف النائب إيهاب منصور، “أننا نحتاج إلى ٧٦ سنة لإصدار بطاقات خدمات متكاملة لذوى الإعاقة، مطالبا بخصم خاص لذوى الإعاقة على أسعار المحروقات .

وقال ،خالد عثمان نائب رئيس الهيئة للتجارة الداخلية، أن طلب النائب له التقدير والاحترام، ولكن لايمكن أن يصدر سعرين للمحروقات، نظرا لحدوث كثير من التجاوزات، وأيضا يوجد كثير من الجهات طالبت بوجود خصم لأفرادهم على المحروقات، وان الدولة مؤخرا رفعت سعر البنزين ٣ % رغم انه من المفترض ان يزيد١٢% ، ولم يتم رفع سعر السولار.

وأكد أن فتح الاستثناءات، يسبب العديد من المشاكل ، مؤكدا أن طلب النائب ممكن أن يتحقق من خلال دعم مباشر وليس بوضع سعر خاص لذوى الإعاقة، وعلق النالب إيهاب منصور أن وسائل النقل بها سعرين، ورد المسؤول ان الأمر مختلف بين دعم المواد البترولية ووسائل النقل .

وطلب إيهاب منصور أن يتم إصدار بطاقة بنزين و يتم وضع التخفيض عليها، لذوى الإعاقة .

ورد نائب رليس التجارة الداخلية، أن منوالممكن دراسة الأمر من خلال توجيه من رئاسة الوزراء ، حيث أن سعر المحروقات صعب جدا التحكم فيه ولذلك الدولة ثبتت سعر المحروقات .

وقالت رشا رمضان وكيلة لجنة الطاقة والبيئة ، أن مشكلة ذوى الإعاقة ليس فقط فى دعم المحروقات ولكن فى كل الخدمات المقدمة لهم ، وان الدولة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخروج قانون ذوى الإعاقة، وأن كل المدن الجديدة والغاصمة الإدارية مجهزة لذوى الإعاقة، ولكن من الصعب أن يتم تعميم هذا فى كل المدن وفى أنحاء الجمهورية بشكل سريع لان الأمر محتاج وقت أطول .

وإضافة "رمضان" أن من واقع خبرتها فى دراسة قانون الإعاقة لمدة سنيتن، أثناء وجودها بلجنة التضامن بالفصل التشريعى الاول ، أن يكون الدعم لذوى الإعاقة نقدى وليس عينى، وأن يتم دراسة زيادة دعم ذوى الإعاقة المرتبطين بمبادرة تكافل وكرامة.