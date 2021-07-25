«بذاءات إيمان البحر درويش أمام البرلمان».. مطالبات نيابية بمحاسبته ويصفون أزمة حلا شيحة بالشخصية

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اتسعت مساحة النقاش خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بأزمة الفنانة حلا شيحة ودعوتها زملائها التوبة عن تقديم الأعمال الدرامية والسينمائية، وأيضًا الإساءات التى ذكرها الفنان إيمان البحر درويش، فى فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للدولة.

دوت الخليج

تامر عبدالقادر يعلق على أزمة الفنان إيمان البحر درويش: النقابة معنية بمحاسبته

مجلس النواب بدوره تفاعل مع الأمر وقدم عدد من النواب تعليقات تخص مسألة تجاوزات الفنان إيمان البحر درويش، التى نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

من جانبه، قال النائب تامر عبدالقادر، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب:" إن أى فنان له كامل الحرية فى أن يعبر عن رأيه بكل صراحة بشأن أى تجاوز من أى فنان.

وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تامر عبدالقادر، قائلًا:" هناك نقابة مهنية معنية بحسابه، والقانون ألزم أو سمح للنقابة إنها مثلما تدافع عن حق أعضاءها وتقف بجانبهم فى كل أمورهم ومشاكلهم، أن تحساب أى عضو فى حالة التجاوز".

وفيما يتعلق بالبذءات التى رددها الفنان إيمان البحر درويش، قال أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، النائب تامر عبدالقادر:"هو قال رأيه بكل صراحة وعلى النقابة المهنية التى يتبعها أن تحاسبه على كل ما قال".

سناء برغش: بذاءات إيمان البحر درويش مرفوضة.. وأزمة حلا شيحة شخصية «فيديو»

هذا ورفضت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، اتساع الحديث بشأن التصريحات المثيرة للجدل التى ذكرتها الفنانة حلا شيحة، حيث قالت:" موضوع حلا شيحة شخصي وسبب توسع الحديث حول الأمر هو أننا نبحث عن أزمة مفتعلة، وسبق أن تكرر الأمر مع الفنانة شمس البارودي، وسهير رمزي، والمغنية شادية".

وأضافت عضو مجلس النواب، سناء برغش، خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج:" حرية دخول الفن من عدمه لا هايزيد ولا هاينقص، وكان أمامها الاختيار من الأول".

وتابعت عضو مجلس النواب، سناء برغش:" لقد صدمت بالبذاءات التى ذكرها إيمان البحر درويش، فمن حقه أن يمارس حريته لكن ليس من حقه أن يخدش حياء الناس".

وأختتمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، حديثها قائلة:" إيمان البحر درويش معتقداته معترض عليها من كل الناس، وليست محل ترحاب من أحد، واللى عنده خلص".