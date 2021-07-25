/642055/الداخلية-تواصل-ضرباتها-الإستباقية-ضد-مروجي-ومتعاطي-المواد-المخدرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية وكذا بمحيط الأكشاك والمقاهى والمتنزهات والشواطىء من من يستغلون التجمعات لترويج المواد المخدرة فى أوساط الشباب ، وتمكنت من إحباط محاولات ترويج المواد المخدرة خلال أيام العيد وهو ما أدى إلى حجب المواد المخدرة، ومنعها من الوصول إلى تلك التجمعات حماية للشباب.

وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة وإحباط المحاولات الغير مشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصرى.. وفى إطار الإجراءات الأمنية التى إعتمدتها كافة القطاعات الشرطية لحفظ أمن المواطنين ، لاسيما خلال فترات الإحتفالات والأعياد .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحملات الأمنية المكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة والمتعاطي على مستوى الجمهورية .

نتائج جهود تلك الحملات

حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (3190) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (3462) متهماً.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية :

كمية من مخدر البانجو ، وزنت «469,871 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش ، وزنت«267,880 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين ، وزنت «60,293 كيلو جرام».

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت «39,893 كيلو جرام».

كمية من مخدر الآيس ، وزنت «3,190 كيلو جرام».

كمية من مخدر الفودو ، وزنت «2,245 كيلو جرام».

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت «1,313 كيلو جرام».

كمية من بذور القنب المخدر ، وزنت «5 جرام».

و«30330» قرص مخدر لعقار الترامادول وكذا «16» أمبول من ذات العقار .

و «4011» قرص مخدر لعقار الكبتاجون .

و«200926» قرص مخدر مؤثر- وكذا «27»أمبول مخدر متنوع .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة «34,000,000» أربعة وثلاثون مليون جنيه .

حملات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

كما أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، لإستهداف وضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والكافتيريات والمقاهى على مستوى الجمهورية، عن ضبط «15» قضية متنوعة ، بلغ عدد المتهمين فيها «15» متهماً، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

- كمية من مخدر الحشيش، وزنت (1٫640 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البانجو ، وزنت (2,200 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (2٫330 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (60 جرام).

-كمية من مخدر آيس ، وزنت (45 جرام).

-كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (100جرام).

-كمية من الأقراص المخدرة.

-كما تم ضبط «مبالغ مالية - 29 هاتف محمول - 7 قطع سلاح أبيض - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - ميزان - سيارة و 6 دراجات نارية».

وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.