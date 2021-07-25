وزير الزراعة بلجنة الدفاع والأمن القومي: الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين «صور وفيديو»

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استمعت لجنة الدفاع والأمن القومي، اليوم، لخطة وزير الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي فى مصر، حيث أكد خلال اللقاء على أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي.

دوت الخليج

وزير الزراعة: الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، خلال حديثه فى لجنة الدفاع والأمن القومي، حديثه قائلًا:" الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف تقاوي جديدة، وكذلك زيادة انتاجية الفدان بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وأيضا زيادة الاستثمارات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة، السيد القصير، على أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت فى إطار توفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.

وأضاف وزير الزراعة السيد القصير، فى حديثه:" إن اهتمام فخامة الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ 17% من الصادرات السلعية و 15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.

من جانبه، رحب النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بوزير الزراعة وقيادات الوزارة، وأشاد بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري. وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، اللواء أحمد العوضي، إلى أن جهود الدولة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها في كل ربوع الوطن.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيقه ان تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

جاء ذلك خلال كلمتك امام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي رئيس اللجنة.

وأضاف وزير الزراعة، السيد القصير:” إن السياسية الزراعية تعتمد على المحاور التالية:-

١- دعم التوسع الراسي للمحاصيل.

‏٢- دعم إجراءات التوسع الافقي.

‏٣- تنميه القدرات التصديرية للقطاع الزراعي.

٤- تطوير الخدمات الزراعية الحكومية.

٥- حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة.

٦- دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي.

‏٧ - التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية.

٨ - تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

٩ - هيكلة المؤسسات و الإصلاح التشريعي.

١٠- دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.

‏وأضاف وزير الزراعة السيد القصير، إنه بالرغم من تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر.