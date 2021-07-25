/642060/السفارة-المصرية-في-البيرو-تحتفل-بالعيد-الوطني

احتفلت السفارة المصرية في البيرو بالعيد الوطني، واحتفالات البيرو بالمئوية الثانية للاستقلال، بحضور لفين من السمؤوليين الحكوميين في البيرو وعددا من السفراء المعتمدين.

دوت الخليج، رصد احتفال السفارة المصرية في البيرو، واحتفالات البيرو بالمئوية الثانية للاستقلال، والحضور المصري المميزة في مشاركة البيرو بمئوية الاستقلال.

المشاركة المصرية في احتفال البيرو بالاستقلال

حفل استقبال بمناسبة كل من العيد الوطني والافتتاح الرسمي للمشاركة المصرية في احتفالات البيرو بالمئوية الثانية للاستقلال، وذلك بالحديقة العامة الرئيسية بالعاصمة "ألفونسو أوجارتي“، والتي تم تزيينها باللوحات الإعلامية والدعائية لمصر وتجهيزها بالمعدات المرئية والصوتية بالتعاون مع البلدية، حيـث مثل الجانب البيروفي في الاحتفالات كل من مساعد وزير الخارجية لأفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج العربي السفير "كارلوس زاباتا" وعمدة المدينة الدكتور "أجوستو كاسيراس" وألقيا كلمتين افتتاحيتين، إضافة إلي رئيسة مهرجان المئوية الثانية لاستقلال البيرو.

تم خلال الحفل عرض فيديوهات تتناول الثقافة والحضارة والتاريخ والسياحة لكل من البلدين والفنون الشعبية فيهما.

علاقات مصر والبيرو

كما أبرزت الكلمات التي ألقاها السفير المصري وكل من مساعد الوزير البيروفي وعمدة المدينة ورئيسة المهرجان الآفاق الواعدة لتنشيط العلاقات بين البلدين، سواء علي المستوي الوطني أو من خلال سلطات العاصمتين والمحليات، وخاصةً في المجالات الثقافية والسياحية وقطاعي المتاحف والآثار، إضافةً إلي قطاعات النقل والمواصلات والطرق والكباري والتخطيط العمراني ومكافحة العشوائيات والإنشاء والتعمير وبناء المدن الجديدة وتعزيز التبادل التجاري والتعاون بين مجتمعي الأعمال، وقد أكدت الكلمات توفر الإرادة السياسية والقناعة التامة بالمزايا المتبادلة التي يمكن أن يحققها هذا التعاون ومن ثم الحرص علي تفعيله.

مسؤولين حكوميين

و تضمن الحضور عدد من قيادات وزارات الخارجية والثقافة والتعليم ومحافظة ليما والبلديات الرئيسية، إضافةً إلي عدد من السفراء المعتمدين والشخصيات العامة والإعلاميين وممثلين للجالية المصرية المقيمة.

علاقات تاريخية

وترتبط مصر والبيرو بعلاقات تاريخية، ترجع إلى عقود طويلة منذ الاتفاق على تبادل البعثات الدبلوماسية فى عام1963.

أيضا مصر مع البيرو عضوان فى مجموعة الـ 24 التى تأسست عام 1971 لتنسيق المواقف بين الدول النامية بشأن سياسات التنمية الاقتصادية والسياسات المالية ن وأيضا عضوان فى مجموعة الـ 77 ومجموعة الـ 15وعلى المستوى الاقتصادي هناك اتفاقية تعاون اقتصادي وعلمي وفني مع بيرو عام 1985، وإتفاقية تجارية لتشجيع وتنشيط التبادل التجاري عام 1986 و اتفاقيات لتشجيع السياحة عام 1983