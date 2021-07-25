صناعة النواب تناقش أزمة ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة

جدة - نرمين السيد - وقال النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، إن هناك زيادة بشكل هائل فى أسعار الأخشاب الطبيعية دون وجود مبرر لتلك الزيادة، مضيفًا أن هناك أزمة فى توافر كميات الأخشاب فى السوق.

وأشار إلى وجود بعض الورش الصغيرة فى مركز أبو كبير ومركز ههيا بمحافظة الشرقية، وجميع الورش فى حالة استياء شديدة من تلك الزيادة التى تؤدى إلى وقف جلبهم.

وقالت ليلى عادل، مسؤولة مركز تحديث الصناعة، إن هناك تغيرات بيئية ظهرت فى العديد من الدول مما أدى إلى قلة المصادر الطبيعية للأخشاب، وأيضًا جاءت جائحة كورونا لتؤثر على العديد من الدول وأثرت بالسلب على أسعار جميع المنتجات.

ولفتت إلى أنه على الورش الصغيرة أن تتحد جميعًا للتحول إلى جمعية إنتاجية لتستطيع الجمعية أن تستفاد من جميع الامتيازات التى تقدمها وزارة الصناعة، وبذلك تستطيع الجمعية أن تدخل فى المناقصات التى تعرضها الوزارة، وأن تساعدهم فى دخول السوق التنافسى بعد تأهيلهم إلى التنافس.

وأشارت إلى وجود 34 غابة شجرية فى مصر، ولكن ما زالت هناك دراسات كيف يتم الاستفادة من تلك الأخشاب، وهذه الغابات تحت إدارة وزارة الرى ووزارة البيئة ووزارة الزراعة، والوزارات تقوم بتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، ويقتصر دور وزارة الصناعة على إقامة مصنع أخشاب بجوار الغابات.

وقال صلاح يوسف ممثل وزارة المالية، إن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع لأسباب عالمية وليس محلية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المنتجات الخشبية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وأن التجار الذين لا تتعدى مبيعاتهم السنوية نصف مليون جنيه لا يتم تحصيل الضريبة منهم، وطالب أصحاب الورش بأن يراجعوا الفواتير الحاصلين عليها، لأنها يجب أن تتضمن السجل الضريبى، وأنها تشمل على قيمة الضريبة المضافة.

من جانبها، تساءلت النائبة هناء فاروق: يجب أن نستفاد من الخشب الإفريقى بدلا من الأخشاب الأوروبية، فإفريقيا غنية جدا بالأخشاب عالية الجودة، ومصر لديها القدرات الصناعية التى تستفيد من تلك الأخشاب وتحولها لمنتجات.

وقال النائب علاء قريطم: "إن مصر تحتوى على ثورة غنية يجب الالتفات لها وهى قش الأرز الذى يجب أن نستفاد منه بشكل كبير فهو مشروع قومى على الدولة كلها أن تعمل عليها".

وأوضح أن الفلاح يطالب فقط بأن تأتى إليه جهة مسؤولة تأخذ قش الأرز دون أى مطلب آخر، قائلا: "إن هذا القش كنز ذهب يجب أن نستغله خصوصَا فى ظل توافر القدرات البشرية، وبهذا أيضاً نحمى البيئة، ويجب سرعة تنفيذه فى ظل تخصيص أكتر من 150 فدانًا لإقامة مشروع مصنع خشب من مخلفات قش الأرز".

وأشار النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إلى ضرورة وجود تنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الإسكان للتسهيل على المستثمرين فى إقامة الغابات الشجرية، مطالبًا بضرورة حصر الأراضى ومساحتها والجهة التابعة لها تلك الأراضى حتى يتم إقامة غابات شجرية عليها.

وأوضح محمود أنه على هيئة التنمية الصناعية توفير الخريطة الاستثمارية لمصر لعرضها على المستثمرين، ويجب أن تتوفر فيها مصانع الأخشاب من قش الأرز، وطالب بضرورة استدعاء ممثل من حماية المنافسة والجمارك وغرفة صناعة الأخشاب لتوضيح حقيقة استغلال التجار واحتكار الأخشاب، وضرورة توفير بيان من قبل وزارة الصناعة عن سعر الأخشاب المحلية والعالمية لمقارنة الأسعار ومعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار داخل مصر.