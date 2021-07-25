نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات فى بعض الدوائر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب علاء عابد وبحضور عدد من الأعضاء ومسئولين بوزارة النقل.

وأوصت اللجنة بضرورة القيام بزيارة ميدانية إلى محافظة قنا من أجل الاطلاع على المشروعات والمشكلات التى تقدم بها النواب بالمحافظة، حيث كان النائب خالد أبو نحول قد تقدم بطلب إحاطة بشأن عدم البدء فى تنفيذ كوبرى فرشوط العلوى بمزلقان فرشوط القبلى بمحافظة قنا، وكذلك طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى محمود بشأن إنشاء كوبرى أعلى مزلقان الجذيرية بمركز ومدينة قنا.

وقال رئيس اللجنة إنه سيتم القيام بزيارة ميدانية لمحافظة قنا بحضور الجهات المختصة، خلال أسبوعين، للمعاينة على أرض الواقع.