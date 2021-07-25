/642072/معلول-يسجل-الهدف-الأول-للأهلي-في-شباك-الإنتاج-الحربي-فيديو

نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 37 عن طريق علي معلول، من ضربة جزاء.

هدف اول للاهلي عن طريق علي معلول pic.twitter.com/vQcmEMyxkK — Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) July 25, 2021 تشكيل الأهلي امام الإنتاج الحربي: في حراسة المرمي: على لطفي. خط الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – على معلول. خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: جونيور أجايى – محمود كهربا – مروان محسن. ويتطلع الأهلي إلى استعادة نغمة انتصاراته في الدوري وتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي، بعد التعادل في الجولة الماضية مع البنك الأهلي، ويرغب الأهلي في حصد نقاط مباراة الليلة، والمضي نحو قمة جدول المسابقة في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43في تاريخه.

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