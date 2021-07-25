الصحة عن عدم وجود مستشفى عام بالمرج: نحتاج قطعة أرض لإنشائه

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن تقاعس وزارة الصحة فى تفعيل وتطوير خدمة الوحدات الصحية والمراكز الطبية بحى المرج، بمحافظة القاهرة.





واستعرض البنا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، قائلاً: "دائرة المرج لا يوجد فيها مستشفى عام، لخدمة المواطنين، وبالتالى لا بد من إنشاء مستشفى عام لتخفيف معاناة أهالى المرج".

وطالب النائب، بتشكيل لجنة لمعاينة الوحدات الصحية والمراكز الطبية فى المرج، على أرض الواقع، والعمل على تطويرها وتوفير الأجهزة الطبية للتعقيم والكشف فيها، وتوفير الحضانات، وباقى الخدمات من قلب وقسطرة وأشعة مقطعية ورنين، وغيرها من المستلزمات الطبية.

كما طالب بتوفير أطباء لتصريح الدفن على مدار 24 ساعة، وإضافة خدمة الحضانة بمستشفى اليوم الواحد، مؤكدا أن المرج تحتاج للخدمات الصحية والطبية.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان هارون، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة للطب الوقائى: "بالفعل المرج تحتاج لمستشفى عام، وتم السعى مع رؤساء الأحياء السابقين لتخصيص أرض لإنشاء مستشفى عام ولم تنجح الجهود، وكانت هناك محاولة لتحويل مركز طبى بالمرج لمستشفى عام ولم تتم"، مؤكدة على ضرورة توفير قطعة أرض لإنشاء مستشفى عام، وأضافت أنها تعلم الظروف والمعاناة فى المرج.

ولفتت إلى عدم وجود عجز بالنسبة لمفتشى الصحة، وأنه بالنسبة لخدمات الطوارئ يتم تقديمها فى ضوء الإمكانيات، وقالت إن المراكز الطبية فى أبو صير وبركة الحاج، فيها سيارتى إسعاف.