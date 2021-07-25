محافظ بنى سويف : مشروعك قدم أكثر من مليار جنيه لتمويل 13 ألف مشروع

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، اليوم الأحد، أن إجمالى قيمة المشروعات الممولة والمنفذة عن طريق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية (مشروعك) وصل إلى مليار و453 مليوناً و402 ألف جنيه، استفاد منها 13 ألفاً و88 مشروعا، ووفرت 16 ألفاً و569 فرصة عمل فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى مايو 2015 وحتى الآن.





جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدورى الذى أعدته نهى محمد مدير مبادرة "مشروعك" على مستوى المحافظة، والتى أوضحت خلاله أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكد المحافظ أهمية المبادرة التى تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة فى المشروع وهى (مصر، الأهلي، القاهرة، الزراعى، الإسكان، الإسكندرية)، بهدف إتاحة فرص عمل وتشغيل المواطنين (غيرالموظفين) وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

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