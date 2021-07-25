نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي برقم التليفون عبر الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، مع اخر ايام في شهر يوليو الجاري، قد بدأ ملايين المواطنين في جميع المحافظات المصرية بالبحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، حيث قد أصبح الاستعلام عن الفواتير إلكترونيًا، وذلك لتجنب الازدحام في اماكن الاستعلام خوفًا على المواطنين من تفشي فيروس كورونا بينهم، ويمكن الان لجميع المواطنين الذين لديهم انترنت ارضي او هاتف ارضي التعرف على قيمة الفاتورة الخاصة بهم إلكترونيًا من خلال بعض البيانات البسيطة، والجدير بالذكر أنه منذ بداية العام الميلادي الحالي 2021، قم تمت اضافة خدمة دفع قيمة الفواتير الخاصة بالتليفون الارضي والانترنت إلكترونيًا ودون الخروج من المنزل، ويكون ذلك من خلال العديد من الطرق مثل “فوري، مُمكن، فودافون كاش، وارانج كاش، بي” وغيرها من خدمات الدفع الالكتروني والتي قد سهلت عملية دفع الفواتير بشكل كبير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يمكن الان لجميع المواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، ويكون ذلك عن طريق ادخال بعض البيانات البسيطة، وذلك مثل رقم الهاتف الارضي، وكود المنطقة، وغيرها من البيانات الأخرى المطلوبة داخل موقع المصرية للاتصالات، ويمكن دفع فاتورة التليفون الارضي من داخل موقع المصرية للاتصالات والضغط على كلمة الدفع الإلكتروني واختيار طريقة الدفع المناسبة لك، أو يمكن الدفع عن طريق الذهاب إلى أقرب سنترال والدفع هناك، او يمكن الدفع في أقرب فرع المصرية للاتصالات، أو كما يطلق عليه البعض “وي”.

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

أصبح من السهل الآن لجميع المواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، ويكون ذلك عن طريق الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني، بعد ذلك قم بالضغط على “استعلام فاتورة التليفون الارضي” ضمن جميع الخدمات الالكتروني المتواجدة امامك، بعد ذلك قم بإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف الارضي باللغة الانجليزية، وانقر على استعلام، ستظهر لك قيمة الفاتورة المستحقة لك، وإذا كنت ترغب في التفاصيل الخاصة بالفاتورة، قم بالضغط على “التفاصيل” أعلى الصفحة ثم ادخل البيانات المطلوبة منك واضغط على اظهار التفاصيل، وستظهر لك تفاصيل الفاتورة كاملة، ويمكن ايضًا الضغط على دفع الفاتورة وستظهر لك طريقة الدفع.