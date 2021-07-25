دوت الخليج يكشف كواليس حركة تنقلات وترقيات الداخلية 2021.. خلال ساعات

/642075/تحيا-مصر-يكشف-كواليس-حركة-تنقلات-وترقيات-الداخلية-2021-خلال-ساعات

حركة تنقلات وترقيات الداخلية 2021، وقع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات الداخلية 2021، خلال الساعات المقبلة، والتى ينتظرها الكثير من المتابعين ووسائل الإعلام المحلية.

دوت الخليج

حركة تنقلات الداخلية

ووفقًا للإجراءات المتبعة، فإن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يعتمد حركة التنقلات على المجلس الأعلى للشرطة، على أن يتم إبلاغها من خلال المديريات والقطاعات المختلفة بقائمة المنقولين ومن تم ترقيتهم، وأيضًا من تم إحالتهم إلى التقاعد.

دوت الخليج

ترقب لحركة تنقلات الداخلية

هذا ويتم تنفيذ حركة تنقلات الشرطة بدءًا من شهر أغسطس المقبل، كما سيتم فتح باب التظلمات حتى يوم 5 أغسطس المقبل، ومن ثم تنفذ الحركة فى اليوم التالى مباشرة.

ووفقًا لما تم علمه، فإن أبرز الملامح المتبعة لدى حركة تنقلات الشرطة 2021، ستجرى فى عدد كبير من الضباط خاصة من الرتب الصغرى بالإضافة إلى الترقية والمد فى الرتب العليا، كما أنه سيتم ترقية ضباط من مختلف الدفعات.

اقرأ أيضًا: خلال أيام.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات الضباط لعام 2021

ملامح من حركة تنقلات الداخلية

حركة تنقلات الشرطة تجرى فى أغلبها لتضم عدد كبير من الضباط، ومن المرتقب أن يتم تدعيم مديريات الأمن التى تعمل على مواجهة الأعمال الجنائية وأيضًا الإرهابية شديدة الخطورة، والتى تتمركز بشكل كبير فى منطقة شمال سيناء وبحيرة المنزلة.

حركة تنقلات الداخلية خلال ساعات

ومن المنتظر أن يتم تدعيم المديريات والجهات الأمنية بعدد كبير من الضباط الأكفياء، والمؤهلين بشكل كبير فى مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات، كما سيتم تدعيم بعض الجهات النوعية وعلى وجه الخصوص قطاع أمن المنافذ.

اقرأ أيضًا: تفاصيل جديدة فى حركة ترقيات ضباط الشرطة .. تعرف عليها

تجدر الإشارة إلى أن قد جرى فى وقت لاحق ترقية دفعة 1996 و1997 إلى رتبة عميد والدفعة 2001 و2002 إلى رتبة عقيد و2006 إلى رتبة المقدم و2011 إلى رتبة الرائد و2017 إلى رتبة النقيب.