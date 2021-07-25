/642084/بنك-الاسكندرية-ينشر-خريطة-أماكن-ATM-على-أول-طريق-الساحل-الشمالي

نشر بنك الاسكندرية خريطة أماكن ATM على أول طريق الساحل الشمالي وذلك قبل سفر عملاء بنك الاسكندرية إلى هناك، حتى يسهل عليهم الوصول إليها من أجل انجاز معاملتهم النكية في أسرع وقت.

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