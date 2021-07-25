تقسيمة قوية وتنوع في تدريب الزمالك

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاهتمام بالجوانب الفنية والخططية في التدريب المسائي للفريق اليوم الأحد بمعسكره الحالي ببرج العرب في الإسكندرية.

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كما قام الجهاز الفني للفريق، بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية التي قام بتدريب اللاعبين عليها.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا الإثنين أمام منتخب القسم الثاني، على أن يلتقي مع فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الحالي.

موعد مباراة الزمالك والمحلة

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا الإثنين أمام منتخب القسم الثاني، على أن يلتقي مع فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الحالي.

معسكر الزمالك بالاسكندرية

وشهد معسكر الزمالك المقام حاليا بمدينة الإسكندرية، استعدادا للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس المقبل، فى الجولة الـ 28 لمسابقة الدورى الممتاز، تعرض الثنائي حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الصباحي اليوم الأحد بملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال معسكره المغلق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل المباريات المتبقية في مسابقة الدوري.

رفع المستوي البدني لدى لاعبي الزمالك

وقام البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بوضع برنامج بدني للاعبين لتنفيذه في المران الصباحي، في حين سيركز الجهاز الفني في التدريب المسائي على بعض الجوانب الفنية والخططية.

و ينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.