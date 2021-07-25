/642080/الإنتاج-الحربي-يسجل-هدف-التعادل-في-شباك-الأهلي-فيديو

نجح الإنتاج الحربي إدراك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي، في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز .

جاء الهدف عن طريق محمد طارق أبو العز، لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

سجل محمد طارق أبو العز في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة من خلال تبادل كرات رائع بين لاعبي الإنتاج الحربي، ومن ثم مراوغة من محمد طارق أبو العز على ديانج لاعب الأهلي وسدد كرة بالقدم اليمنى من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ممر شرفي للأهلي من الإنتاج الحربي

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي التي تنطلق في السابعة مساء اليوم على استاد الأهلي we ‏السلام، والمؤجلة من الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز.‏

تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

موقف الأهلي في الدوري

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق ‏الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا ‏‏- الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - ‏الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».‏