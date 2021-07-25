/642082/صحة-النواب-تناقش-خطة-تطوير-الوحدات-الصحية-والمراكز-الطبية-وإنشاء-مستشفي-عام-بالمرج

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن تقاعس وزارة الصحة في تفعيل وتطوير خدمة الوحدات الصحية والمراكز الطبية بحي المرج، بمحافظة القاهرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان

مستشفي المرج

واستعرض النائب محمد رضا البنا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وقال إن دائرة المرج لا يوجد فيها مستشفي عام، لخدمة المواطنين، وبالتالي لابد من إنشاء مستشفي عام لتخفيف معاناة أهالى المرج.

المراكز الطبية

وطالب البنا، بتشكيل لجنة لمعاينة الوحدات الصحية والمراكز الطبية في المرج، علي أرض الواقع، والعمل علي تطويرها وتوفير الأجهزة الطبية للتعقيم والكشف فيها، وتوفير الحضانات، وباقي الخدمات من قلب وقسطرة وأشعة مقطعية ورنين، وغيرها من المستلزمات الطبية.

كما طالب بتوفير أطباء لتصريح الدفن علي مدار 24 ساعة، وإضافة خدمة الحضانة بمستشفي اليوم الأحد، مؤكدا أن المرج تحتاج للخدمات الصحية والطبية.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان هارون، وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة للطب الوقائي: "بالفعل المرج تحتاج لمستشفي عام، وتم السعي مع رؤساء الأحياء السابقين لتخصيص أرض لإنشاء مستشفي عام ولم تنجح الجهود، وكانت هناك محاولة لتحويل مركز طبي بالمرج لمستشفي عام ولم تتم"، مؤكدة علي ضرورة توفير قطعة أرض لإنشاء مستشفي عام، وأضافت أنها تعلم الظروف والمعاناة في المرج.

ولفتت إلي عدم وجود عجز بالنسبة لمفتشي الصحة، وأنه بالنسبة لخدمات الطوارئ يتم تقديمها في ضوء الإمكانيات، وقالت إن المراكز الطبية في أبو صير وبركة الحاج، فيها سيارتي إسعاف.