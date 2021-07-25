/642088/اسعار-باقات-الانترنت-من-المصرية-للاتصالات-We

يسأل العملاء عن اسعار باقات الانترنت من المصرية للاتصالات We التي يتم تركيبها في الراوتر، حيث كتب أحد عملاء شركة المصرية للاتصالات عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالشركة على "فيسبوك": " اسعار باقات شرائح الانترنت للى بتتركب على الراوتر لو سمحت ايه".

دوت الخليج اسعار باقات الانترنت من المصرية للاتصالات We دلوقتى من We باقه ميجا الجديدة 600 جيجا بسرعه تصل الى 70 ميجا بسعر 684 جنيه شامل الضريبة ونقدر نشترك فى اى باقه من باقات WE space الجديدة لاقصى سرعه يتحملها خطك باقات Super تصل الي 30 ميجابيت/ث باقة super بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 136.8 جنية شامل الضريبة باقة super بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 239.4 جنية شامل الضريبة باقة super بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 570 جنية شامل الضريبة اسعار باقات ميجا الانترنت من المصرية للاتصالات We باقات mega تصل الي 70 ميجابيت/ث باقة mega بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 250.8 جنية شامل الضريبة باقة mega بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 353.4 جنية شامل الضريبة باقة mega بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 684 جنية شامل الضريبة باقات ultra تصل الي 100 ميجابيت/ث باقة ultra بسعة تحميل 140جيجا بسعر 364.8 جنية شامل الضريبة باقة ultra بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 467.4 جنية شامل الضريبة باقة ultra بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 798 جنية شامل الضريبة

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