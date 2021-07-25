محافظ الإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأحد التجهيزات والاستعدادات النهائية لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ 69 ، وذلك خلال سلسلة من اجتماعات ضمت الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظة، لمناقشة رؤية واستعدادات الاحتفال بعيدها القومى، والتى من المقرر انطلاقها غدا الاثنين.





وقال الشريف إن العيد القومى للمحافظة من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية، عاصمة الفن والثقافة والحضارة، متابعا : "إنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية المختلفة بشأن الإجراءات والترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الإسكندرية القومى، والعمل جميعا كفريق واحد لإخراج فاعليات الاحتفال بالصورة التى تليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط". واستمع المحافظ من جميع الجهات المعنية استعداداتهم لإقامة فعاليات الاحتفال بالعيد القومى والاستعدادات الخاصة بكل جهة، مؤكدا أنه تم التشديد على الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة على جميع الأصعدة وعلى الوجه الأكمل. ومن المقرر أن يضم الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية 2021 سلسلة من الفعاليات احتفالا بتلك المناسبة، حيث يضم إقامة مواكب عربات الزهور، وتقديم عروض ثقافية واستعراضية، وانطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وغيرها من الفاعليات الأخرى.

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