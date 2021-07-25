بعد اندلاع حريق بها.. غلق إحدى المنشآت السياحية العائمة

جدة - نرمين السيد - توجهت لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، إلى إحدى المنشآت السياحية العائمة بالجيزة والتى اندلع بها حريق مساء أمس، وذلك لمعاينتها والوقوف على مدى صلاحيتها للتشغيل إثر الحريق.





وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، عبر موقع "فيسبوك"، أشار عبدالفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن المعاينة أثبتت عدم صلاحية المنشأة لإعادة التشغيل مما أدى إلى اتخاذ اللجنة قرارًا بغلق المنشأة وإيقاف تشغيلها. وأضاف أن اللجنة ستعيد المعاينة مرة أخرى للتأكد من مدى صلاحية المنشأة للتشغيل واستقبال الرواد، وذلك بعد قيام صاحب المنشأة بتوفيق أوضاعها والانتهاء من الإصلاحات اللازمة.

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