/642087/الشحات-يحرز-هدف-التعادل-لـ-الأهلي-في-شباك-الإنتاج-فيديو

عاد الأهلي في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر المباراة، بالهدف الثاني له في المباراة والتعادل في المباراة، عن طريق حسين الشحات، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرون.

⚽️🎥 هدف التعادل للنادي الاهلي اسيست روعه من ايمن اشرف وهدف من حسين الشحات #الاهلي_الانتاج_الحربي#الاهلي



pic.twitter.com/IoiHqNLBMT — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 25, 2021

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي التي تنطلق في السابعة مساء اليوم على استاد الأهلي we ‏السلام، والمؤجلة من الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز.‏

تشكيل الأهلي في المباراة

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.