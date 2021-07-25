جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وخالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، معرض "ديارنا" المقام بمدخل قرية مارينا 5 بمدينة العلمين فى الساحل الشمالى الغربى، بمشاركة 250 عارضا وعارضة من 12 محافظة.





وأفاد بيان الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمحافظة مطروح، أن افتتاح المعرض جاء بحضور عدد من نجوم الفن منهم داليا البحيرى، وسامح الصريطى، ومحمد أبو داود. وأوضح البيان أن المعرض يتيح الفرصة للشباب والفتيات من 12 محافظة، لعرض المنتجات التراثية والحرفية والبيئية ويستمر المعرض لمدة شهر من 25 يوليو حتى 24 أغسطس على ثلاث مراحل، كل مرحلة 10 أيام، ويفتح أبوابه من السادسة مساءً حتى الخامسة صباحًا يوميا. ويهدف المعرض إلى التعريف بمنتجات المحافظات المختلفة وتبادل الخبرات وتسويق المنتجات وتنمية الصناعات الحرفية والبيئية، مع توفير مصدر اقتصادى للعارضين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض ديارنا بمشاركة 250 عارضا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.