وزير الأوقاف يكلف الدكتور عمرو الكمار مديرا للإدارة العامة للفتوى

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور عمرو محمد عبدالغفار الكمار مديرًا عامًا للإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.





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