هدف بواليا يقود الأهلى للفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة 3/2 بالدوري.. فيديو

حقق الأهلى فوزا صعبا وغاليا على حساب الإنتاج الحربى فى اللحظات الأخيرة 3/2 في المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ24 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز الهدف الأول للأهلى التونسى على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 37 احتسبها محمد معروف حكم المباراة ضد أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربى، وأضاف حسين الشحات ووالتر بواليا الهدفين الثانى والثالث للأحمر، بينما أحرز هدفى الإنتاج الحربى محمد طارق أبو العز ومصطفى البدرى، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 55 نقطة في المركز الثانى بالدورى، بينما تجمد رصيد العجلات الحربية عند 19 نقطة في المركز الأخير.

سيطر لاعبو الأهلى من بداية الشوط على مجريات المباراة تماما ومال الإنتاج الحربى للزود عن مرماه ببسالة ، وأتيحت عدة فرص للاعبى المارد الأحمر أبرزها تسديدة المالى ديانج في الدقيقة السابعة والتي جاءت فوق المرمى .

عقب الهدف حاول لاعبو الإنتاج الحربى بناء بعض الهجمات لتعويض فارق الهدف إلا أنهم فشلوا بسبب يقظة مدافعى الأهلى حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف مقابل للاشئ .

وضم تشكيل الأهلي كلا من: علي لطفي في حراسة المرمى ، وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول في الدفاع، عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا في الوسط، مروان محسن في الهجوم.

بينما جلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي: أحمد يحيى في حراسة المرمى، علاء سلامة – معاذ الحناوي – محمد الشيبيني – طارق أبو العز في الدفاع، إبراهيم عبد الخالق – إسلام جابر – هشام محمد – محمد سوستة في الوسط، مامادو نياسي – مصطفى البدري في الهجوم.

الشوط الثانى

جاءت أحداث الشوط الثانى مثيرة من جانب لاعبى الإنتاج الحربى الذين نجحوا في مباغتة لاعبو الأهلى بهجوم قوى أسفر عن هدفين في الدقيقتين 53 و 63 من عمر المباراة عن طريق محمد طارق أبو العز ومصطفى البدرى .

لم يرتكن بعدها لاعبو الإنتاج للدفاع وقاموا بشن بعض الهجمات المرتدة على دفاع الفريق الأحمر والذى ظهر بشكل سئ بسبب الأخطاء الفادحة من الثنائى أيمن أشرف وبدر بانون بالإضافة لمحمد هانى وهو ما دفع موسيمانى المدير الفني للفريق لإجراء تغيير للثلاثى من أجل تنشيط الخط الخلفى .

وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر المباراة نجح حسين الشحات من إحراز هدف التعادل للأهلى في الدقيقة 85 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، ليشن الفريق الأحمر هجوما قويا من كل جنبات الملعب بغية إحراز هدف التقدم والذى استطاع والتر بواليا في الدقيقة 93 من إدراك الهدف الثالث يطلق بعدها حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية اللقاء .