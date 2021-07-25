موسيماني: «الأهلي فريق بطل ويبحث عن البطولات دائمًا»

/642100/موسيماني--الأهلي-فريق-بطل-ويبحث-عن-البطولات-دائما

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير للنادي الأهلي، أن الفريق بطل ويمتلك شخصية البطل، في أي بطولة يدخلها من البداية، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد لقاء الإنتاج الحربي بالدوري.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي خاض ١٤ مباراة في دوري الأبطال الإفريقي، بالإضافة إلى مباراة السوبر الإفريقي، بجانب مباريات الدوري وأيضًا منافسات كأس العالم للأندية، وهو أمر ترتب عليه تعرض لاعبي الفريق إلى الإجهاد العضلي.

وأضاف: «نحن فريق بطل ويبحث عن البطولات دائمًا، ومن ثم نتعامل مع الظروف الحالية باحترافية شديدة».

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أنه أبقى على محمد شريف اليوم على مقاعد البدلاء بسبب شعوره بالإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات، ونفس الأمر بالنسبة لحمدي فتحي، وهو أمر على الجميع أن يدركه في ظل ضغط المباريات الذي تعرض له الأهلي بمشاركته في العديد من البطولات المحلية والقارية المختلفة.

ممر شرفي للنادي الأهلي

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.

تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.