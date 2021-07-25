الأوقاف أمام دينية النواب: حصلنا على الموافقة لتعيين 3 آلاف عامل بالمساجد

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن تعيين عمال المساجد التى ليس بها عمال.





وقال النائب عبدالباقى تركيا، مقدم طلب الإحاطة إن المساجد فى معظم أنحاء الجمهورية تعانى قلة العمالة، وترتب على ذلك الإهمال الجسيم فى نظافة المساجد، حيث أصبحت غير مؤهلة للصلاة.

وطالب تركيا، بأن تكون هناك حلول من قبل وزارة الأوقاف عن طريق عمل عقود لهؤلاء العمال حتى تزدهر بيوت الله مرة أخرى.

وأوضح الدكتور نور العيسوی رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف طالبت بتعيين العمالة بالمساجد، وتم أخذ الموافقات من الجهات المعنية "الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس الوزراء" بتعيين 3000 عامل كمرحلة أولى بالإعلان المبدئى الأول وجارى التنفيذ فى الأيام القادمة، وباق مراجعة الدرجات مع وزارة المالية حتى يتم الإعلان عن التعيينات قريبا.

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد: "أشكر النائب مقدم طلب الإحاطة على اهتمامه وحرصه على بيوت الله، وأشكر وزارة الأوقاف على سرعة الاستجابة والبدء فى تعيين هؤلاء العمال لحاجة المساجد الملحة لهؤلاء العمال".

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام دياب، بشأن إحلال وتجديد مسجد الجزارية بأبو شحاته التابع لمركز الإسماعيلية.

وقال النائب مقدم طلب الإحاطة، إن المسجد المذكور فى طلب الإحاطة المعروض من أقدم المساجد بمحافظة الإسماعيلية وأعرقها، وتم إنشاؤه عام 1976 وهو يخدم منطقة تتجاوز الخمسين ألف مواطن، فهو يكاد يكون أثرى، وضمن خطة الوزارة الحالية، ولكن للأسف الشديد تم إغلاقه مؤخرا وتكبد المواطنون معاناة شديدة منذ إغلاقه لأن أقرب مسجد مجاور له يبعد مسافة 5 كم کی يذهب المواطنون لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

وتابع: "طالبنا الوزارة بالاهتمام بالمسجد المذكور ووضعه فى الخطة القادمة أكثر من مرة إلا أنها لم توافنا بالرد والموقف النهائى من أعمال الإحلال والتجديد لهذا المسجد، علما بأن المسجد مدرج تحت رقم واحد بالنسبة لخطة الوزارة منذ عام 2010، لذا أطالب اللجنة بضرورة التدخل واتخاذ قرار فوری للبدء فى أعمال الإحلال والتجديد على وجه السرعة، وموافاتنا بالمدة أو الفترة الزمنية التى سيتم فيها أعمال الإحلال والتجديد".

وأوضح المهندس مجدى أبو عيد مدير عام الشؤون الهندسية، إنه بخصوص أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الجزارية بأبوشحاتة التابع لمركز الإسماعيلية المشار إليه بطلب الإحاطة بالفعل تم عمل معاينات للمسجد المذكور وهو مدرج بخطة العام الحالى، وسيتم طرحه بأول إعلان للوزارة فى خلال شهر لإتمام أعمال الإحلال والتجديد به.