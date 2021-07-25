الرئيس التونسى: من يعدون أنفسهم للحرق والنهب سيطبق عليهم القانون

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من أي عمليات حرق أو نهب قد تحدث خلال الساعات المقبلة بالشارع التونسي، حيث نبه لمن يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال للحرق والنهب بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم، حسب صفحة الرئاسة الجمهورية التونسية على مواقع التواصل.

وكانت قد أعلنت رئيس الجمهورية التونسية في خبر عاجل لها منذ قليل نشرته على صفحتها الرسمية بموثع "تويتر" أن الرئيس التونسي قيس سعيد ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.

وكان قد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس التونسي أعلن إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه