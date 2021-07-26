/642117/وكيل-أفشة-يكشف-تفاصيل-إنضمامه-لـ-الأهلي-ويحدد-سعره

أكد عبد الرحمن إسماعيل، وكيل أعمال محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، أن اللاعب كان هدفه منذ الصغر أن يكون أسطورة من أساطير القلعة الحمراء، قبل أن ينظر للماديات أفشة يعشق النادي ويتمني أن يكتب معه التاريخ وبالفعل يسطر معه التاريخ.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات عبد الرحمن إسماعيل وكيل محمد مجدي أفشة لاعب الهلي والمنتخب.

وأضاف وكيل أفشة خلال استضافته عبر قناة "أون تايم سبورت": "قبل انضمام أفشة لنادي بيراميدز عندما كان لاعبًا في إنبي كان حلمه وهدفه الأول منذ الصغر أن يكون أسطورة من أساطير الأهلي".

تصريحات وكيل أفشة

تابع: "أنضم لبيراميدز والأهلي والزمالك دخلا بكل قوة من أجل ضم أفشة، وبالفعل جلسنا مع مرتضى منصور".

وواصل: "أفشة انتقل من إنبي لـ بيراميدز مقابل 28 مليون جنيه، ومن بيراميدز إلى الأهلي مقابل 22 مليون جنيه".

قصة أفشة والأهلي

استكمل: "أفشة كان يحصل على مقابل مادي أكثر من الذي يتقاضه حاليًا في الأهلي، ولكن لم يشكل المقابل المادي فرقًا لديه ولكن رغبته حسمت الأمر بالانضمام للأهلي".

أردف: "هناك اهتمامات كبيرة من أندية كبيرة لم تصل بشكل رسمي للنادي الأهلي، ولم نصل لهذه المرحلة، لكن لدينا مشكلتين، وأهمهم التوقيت بسبب القيد، لأن الدوري المصري سينتهي يوم 26-8، والقيد في أوروبا بداية سبتمبر".

أختتم: "أرى أن سعر بيع محمد مجدي أفشة ليس أقل من 4 أو 5 ملايين دولار".

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.

تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.