/642121/سيف-عيسي-يتأهل-إلى-نصف-نهائي-التايكوندو-في-أولمبياد-طوكيو

نجح سيف عيسى، بطل التايكوندو، في الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، ليتأهل إلى نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80كجم.

ويرصد دوت الخليج التقاصيل:

وتأهل سيف عيسى، لاعب منتخب مصر للتايكوندو لدور الثمانية لمنافسات وزن 80 كجم رجال، بعد الفوز على لاعب أستراليا جاك مارتون بنتيجة 11-1 ضمن منافسات دور الـ16 للتايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويعد سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطنى للتايكوندو، بطلا من ذهب فى ظل سيطرته على الذهب فى البطولات الأفريقية والعالمية ، حيث حقق مؤخرا الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للتايكوندو بعد فوزه على بطل المغرب فى الجولة الرابعة في المباراة النهائية بالنقطة الذهبية فى وزن تحت 80 كجم.

ونجح سيف عيسى فى التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو، بعد أن وصل لنهائي بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى أقيمت في مدينة الرباط المغربية.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية