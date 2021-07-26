/642118/أولمبياد-طوكيو-2020-ندى-حافظ-تودع-منافسات-سلاح-السيف-في-الدور-الـ-32

ودعت المصرية ندى حافظ منافسات السلاح «سلاح السيف» من دور الـ 32 بأولمبياد طوكيو، بعد الخسارة امام بطلة كوريا الجنوبية، وصاحبة ذهبية أولمبياد لندن.

ويستعرض دوت الخليج خروج ندى حافظ من منافسات سلاح السف.

وخسرت ندى حافظ فجر اليوم الأحد من جيون كيم بطلة كوريا الجنوبية وصاحبة ذهبية أولمبياد لندن بنتيجة 15-4، لتودع ندى المسابقة بدور ال-32.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في أولمبياد طوكيو بأكبر بعثة في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد، إذ تضم البعثة ١٣٤ لاعبا ولاعبة يتنافسون في ٢٤ رياضة.

لعنة طوكيو تصيب المصريين .. الثنائي السعيد وحلمي يودعان منافسات الرماية

خرج الثنائي أسامة السعيد ويوسف حلمي، لاعبو المنتخب الوطني للرماية، من منافسات 10 متر مسدس هواء للرجال في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو

احتل أسامة السعيد، المركز الـ 42 في التصفيات برصيد 618 نقطة، بينما جاء يوسف حلمي في المركز الـ 44 برصيد 612 نقطة، وبتلك النتيجة ودع الثنائي المصري المنافسات، حيث يتأهل أول 8 لاعبين فقط للنهائي.

عبدالرحمن وائل يودع منافسات التايكوندو بأولمبياد طوكيو

فشل عبد الرحمن وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو في الصعود إلي الدور نصف النهائي في منافسات وزن -68 بدورة الألعاب الاوخسر عبد الرحمن وائل في الدقيقة الأخيرة أمام لاعب البوسنة والهرسك نيزداد هوسيك في مباراة ربع النهائي بنتيجة 8-7.

وكان وائل قد فاز على بطل إسبانيا المصنف خامس أوليمبياد ريو بنتيجة 22-20 ليصعد لدور الثمانية في أوليمبياد طوكيو.ٔوليمبية طوكيو 2020 المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

ودعت نهى هاني ونورا محمد منافسات فردي سيدات سلاح الشيش من دور الـ 32 بأوليمبياد طوكيو، وخسرت نهى هاني من لاعبة الصين كينجين شين، كما خسرت نورا محمد من لاعبة اليابان يوكا أونو.

يارا الشرقاوي تودع منافسات فردي سيدات سلاح الشيش بالأوليمبياد

ودعت اللاعبة المصرية يارا الشرقاوي منافسات فردي سيدات سلاح الشيش بعد الخسارة من لاعبة إيطاليا إريانا أريجو في دور الـ 32 بأوليمبياد طوكيو، وكان الثنائي نهى هاني ونورا محمد قد ودعتا منافسات فردي سيدات سلاح الشيش من دور الـ 32 بأوليمبياد طوكيو.