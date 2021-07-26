/642119/أولمبياد-طوكيو-2020-محمد-حمزة-يتأهل-للدور-الربع-نهائي-فردي-رجال

تأهل محمد حمزة إلى دور ثمن نهائي سلاح الشيش فردي رجال بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما أطاح بالبريطانى ماركوس ميبستيد 15/ 13 في دور الـ 32.

ويستعرض دوت الخليج تأهل الدولي المصري محمد حمزة.

حمزة تأهل بثلاث نقاط في بداية المباراة، قبل أن يعود ويتقدم 5-3، ووصلت المباراة إلى التعادل مجددا بنتيجة 9-9، وفي الجولة الثالثة، حسم حمزة المباراة بنتيجة 15-13.

ويلعب محمد حمزة مباراته المقبلة الساعة 7:55 مع الفائز بين إلي شينكل الكندي (المصنف الـ26 في البطولة)، وأندريا كاسارا الإيطالي (المصنف السادس في البطولة).

في المقابل، ودع محمد حسن منافسات سلاح الشيش بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الخسارة أمام الإيطالي دانييل جاروزو (صاحب ذهبية ريو 2016) من دور الـ 32 بنتيجة 15-6.

سيدات سلاح الشيش

وغادر الثنائي نهى هاني ونورا محمد منافسات فردي سيدات سلاح الشيش من دور الـ32 في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث خسرت اللاعبة نهى هاني من لاعبة الصين كينجين شين، أما نورا محمد فقد خسرت من لاعبة اليابان يوكا اونو.

كما ودعت اللاعبة المصرية يارا الشرقاوي منافسات فردى سيدات سلاح الشيش فى أولمبياد طوكيو 2020، بالخسارة من لاعبة إيطاليا أريانا أريجو فى دور الـ32 بنتيجة 15/ 2 فى المباراة التى أقيمت منذ قليل.

بعثة مصر في طوكيو

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا، مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية