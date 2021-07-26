/642124/الشوط-الأول-مصر-تتقدم-على-الدنمارك-لكرة-اليد-في-أولمبياد-طوكيو-2020

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي الأولمبي لكرة اليد، بنتيجة 15 مقابل 14 لصالح الفراعنة، لينهي الشوط الأول بالتقدم وينتظر الشوط الثاني ليحسم اللقاء.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين المنتخبين.

تألق أحمد هشام لاعب المنتخب الوطني الأولمبي في المباراة ليهز شباك بطل العالم في عدة مرات في المباراة وبكل ثقة وأريحية، ليحسم الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف في أخر لحظات المباراة.

تشهد مباراة اليوم بين منتخبي مصر والدنمارك الأولمبي لكرة اليد، علي المواجهة السادسة في تاريخ مواجهات الفريقين، في مختلف البطولات، على المستوى الأولمبي والمونديالي، والتي انتهت جميعها بتفوق الدنمارك.

تصدر الدنمارك وفوز مصر

ويتصدر منتخب الدنمارك المجموعة الثانية بفوزه العريض بالجولة الأولى على اليابان بنتيجة 47-30، كما فاز منتخب مصر على البرتغال 37-31.

في حين حقق منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد افوز علي منتخب البرتغالي الأولمبي لكرة اليد، في الجولة الأولى من دور المجموعات، وفي نفس المجموعة بنتيجة 37 مقابل 31، ليبدأ الفراعنة اول ضربات بدايتهم في البطولة بقوة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية