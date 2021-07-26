/642126/طوكيو-2020-علاء-أبو-القاسم-يتـأهل-إلى-ربع-نهائى-سلاح-الـشيش

نجح الأولمبي المصري علاء أبو القاسم، لاعب سلاح الشيش، في الفوز على الروسى فلاديسلاف ميلينكوف الذي تغلب على المصنف الأول عالميا الأمريكى جيريك مينهارت في دور الـ 16، ليتأهل إلي منافسات الدور الربع نهائي ، في منافسات أولمبياد طوكيو 2020 .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

والجدير بالذكر أن علاء أبو القاسم قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز على الألمانى كليبرينك فى دور الـ32 بنتيجة 15 - 11 في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وحمل بطل السلاح علم مصر بصحبة بطلة التايكوندو هداية ملاك فى حفل افتتاح أولمبياد طوكيو التي انطلقت يوم 23 يوليو وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

وتأهل سيف عيسى، لاعب منتخب مصر للتايكوندو لدور الثمانية لمنافسات وزن 80 كجم رجال، بعد الفوز على لاعب أستراليا جاك مارتون بنتيجة 11-1 ضمن منافسات دور الـ16 للتايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية