/642127/طوكيو-2020-ضحى-هانى-وأدهم-حاتم-يخسران-فى-زوجى-المختلط-للريشة-الطائرة

خسر الثنائي المصري ضحى هاني وأدهم حاتم أمام ثنائي من كوريا الشمالية وذلك بنتيجة 2-0 في منافسات بطولة الزوجي المختلفة للريشة الطائرة لحساب منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى من أولمبياد طوكيو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخسر الثنائي المصري الشوط الأول بنتيجة 21 - 7 قبل أن تنتهي أحداث الشوط الثاني بنتيجة 21 -3 لتكون بذلك تلك الخسارة هي الثنائية للثنائي المصري بعد أن خسرا أمام ثنائي الصين في الجولة الأولى.

يُذكر أن البعثة المصرية تشارك بأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية بعدد 146 لاعب ولاعبه 134 منهم أساسيين بواقع 86 لاعب و48 لاعبه مع 12 إحتياطي.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

عبدالرحمن وائل يودع منافسات التايكوندو بأولمبياد طوكيو

فيما فشل عبد الرحمن وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو في الصعود إلي الدور نصف النهائي في منافسات وزن -68 بدورة الألعاب الاوخسر عبد الرحمن وائل في الدقيقة الأخيرة أمام لاعب البوسنة والهرسك نيزداد هوسيك في مباراة ربع النهائي بنتيجة 8-7.

وكان وائل قد فاز على بطل إسبانيا المصنف خامس أوليمبياد ريو بنتيجة 22-20 ليصعد لدور الثمانية في أوليمبياد طوكيو.ٔوليمبية طوكيو 2020 المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

ودعت نهى هاني ونورا محمد منافسات فردي سيدات سلاح الشيش من دور الـ 32 بأوليمبياد طوكيو، وخسرت نهى هاني من لاعبة الصين كينجين شين، كما خسرت نورا محمد من لاعبة اليابان يوكا أونو.