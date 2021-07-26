/642130/طوكيو-2020-هداية-ملاك-تخسر-من-البريطانية-لورين-ويليامز

خسرت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو، من البريطانية لورين ويليامز "المصنفة 3 في البطولة"، 13-12 في الدور ربع النهائي ، لتودع دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجحت هداية ملاك فى الفوز على الفرنسية مـاجـدة كـيـنـيـن في منافسات دور الـ 16 لوزن 67 كجم 11-10، للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكانت هداية ملاك قد توجت بالمركز الثالث وبرونزية أولمبياد ريو دى جانيرو، وحملت علم مصر في ختام البطولة، مثلما حملته في افتتاح أولمبياد طوكيو الحالي بمشاركة علاء أبو القاسم لاعب السلاح.

يوواجه اللاعب المصري سيف عيسى، بطل التايكوندو، الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في الساعة 7:15 صباح اليوم الاثنين.

وتأهل سيف عيسى، لاعب منتخب مصر للتايكوندو لدور الثمانية لمنافسات وزن 80 كجم رجال، بعد الفوز على لاعب أستراليا جاك مارتون بنتيجة 11-1 ضمن منافسات دور الـ16 للتايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية